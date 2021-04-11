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Политика / Выборы

Член Общественной платы о выборах в Порховском районе: Серьезных нарушений не выявлено

11 апреля 2021 года, 21:06

«Никаких серьёзных нарушений не выявлено», — прокомментировал ход досрочных выборов главы Порховского района член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов. Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области, он отметил, что на участках присутствуют наблюдатели не только от Общественной палаты региона, но и от кандидатов и партий, за голосованием также следят оппозиционные СМИ, постоянно работает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Алексей Кириллов подчеркнул, что по всем обращениям комиссии оперативно давали реакцию и устраняли в случае необходимости организационные недочёты.

Председатель Молодежной избирательной комиссии Псковской области Алина Михайлова отметила, что в Порховском районе наблюдался высокий уровень вовлеченности молодёжи в избирательные процессы. «Ребята из молодежки активно работают с ТИК Порховского района, с членами участковых комиссий. Знают процедурные вопросы голосования, сам избирательный процесс. Сегодня многие задействованы на участках в качестве наблюдателей», — рассказала она.

Алина Михайлова согласилась, что существенные нарушения в ходе голосования не выявились.

В 20:00 все 24 избирательных участка, сформированных для проведения выборов, закрылись для подсчета голосов. В выборах участвовали 6 кандидатов: Антон Андреев (ЛДПР), Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия роста»), Юрий Семенов («Единая Россия»), Александр Сергеев (КПРФ) и самовыдвиженец Алексей Филиппов.

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