Завершились досрочные выборы главы Порховского района

Завершилось голосование на досрочных выборах главы муниципального образования «Порховский район». Как сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в 20:00 все 24 избирательных участка, сформированных для проведения выборов, закрылись для подсчета голосов.

По состоянию на 18:00 явка на выборах составила 25,21%.

В досрочных выборах главы Порховского района участвовали 6 кандидатов: Антон Андреев (ЛДПР), Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия роста»), Юрий Семенов («Единая Россия»), Александр Сергеев (КПРФ) и самовыдвиженец Алексей Филиппов.