Опубликован видеосюжет к 111-летию Иоанна Крестьянкина

К 111-летию старца Иоанна Крестьянкина, которое исполнилось бы 11 апреля 2021 года, Псковское агентство информации подготовило видеосюжет о нем.

Съемочная группа ПАИ пообщалась с людьми, лично знавшими старца, побывала в его келье и на месте его захоронения в Богом зданных пещерах Псково-Печерского монастыря.

Архимандрит Иоанн (в миру Иван Михайлович Крестьянкин) родился 11 апреля 1910 года и четыре десятка лет был насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, до своей смерти 5 февраля 2006 года. Сейчас обсуждается причисление старца Иоанна Крестьянкина к лику святых.