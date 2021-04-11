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Общество / Важная дата

Опубликован видеосюжет к 111-летию Иоанна Крестьянкина

11 апреля 2021 года, 16:48

К 111-летию старца Иоанна Крестьянкина, которое исполнилось бы 11 апреля 2021 года, Псковское агентство информации подготовило видеосюжет о нем.

Съемочная группа ПАИ пообщалась с людьми, лично знавшими старца, побывала в его келье и на месте его захоронения в Богом зданных пещерах Псково-Печерского монастыря.

Архимандрит Иоанн (в миру Иван Михайлович Крестьянкин) родился 11 апреля 1910 года и четыре десятка лет был насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, до своей смерти 5 февраля 2006 года. Сейчас обсуждается причисление старца Иоанна Крестьянкина к лику святых.

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