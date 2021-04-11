В Псковском районе нашли воровавшего с кладбищ злоумышленника

Полицейские нашли 41-летнего мужчину, причастного к резонансным преступлениям в деревне Подборовье Псковского района: он похищал металлические изделия с территории местного кладбища. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.