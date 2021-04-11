Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Псковском районе нашли воровавшего с кладбищ злоумышленника

11 апреля 2021 года, 15:19

Полицейские нашли 41-летнего мужчину, причастного к резонансным преступлениям в деревне Подборовье Псковского района: он похищал металлические изделия с территории местного кладбища. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В Псковском районе нашли воровавшего с кладбищ злоумышленника

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
Часть похищенного была изъята в ходе обысков. Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» УК РФ.

В Псковском районе нашли воровавшего с кладбищ злоумышленника

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
Сейчас выясняются другие эпизоды его противоправной деятельности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Скончалась псковская журналистка Людмила Васюрина
Опубликован видеосюжет к 111-летию Иоанна Крестьянкина
Явка на выборах в Порховском районе составила почти 10%
Гостиница и кафе появятся в Самолве после возведения мемориала в честь Александра Невского
Стали известны первые цифры явки на выборах в Порховском районе
Еще 5 жителей Псковской области скончались от коронавируса
Досрочные выборы главы проходят в Порховском районе
Оперативно решить вопрос об ограждении территории железнодорожного вокзала в Пскове поручил губернатор
Мужчина утонул в реке Исса Опочецкого района

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района