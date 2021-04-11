Явка на выборах в Порховском районе составила почти 10%

По данным на 12:00 явка на досрочных выборах главы Порховского района достигла 9,71%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Псковской области.

Всего на выборах зарегистрировано 16790 избирателей. Голосование проводится только в участковых избирательных комиссиях и на дому по заявлениям избирателей.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки проводится обязательная термометрия, все члены избирательных комиссий и сотрудники полиции обеспечены средствами индивидуальной защиты, избирателям выдают защитные маски.

На пост главы района претендуют Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия роста»), Юрий Семенов («Единая Россия») и Александр Сергеев (КПРФ).



