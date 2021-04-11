Гостиница и кафе появятся в Самолве после возведения мемориала в честь Александра Невского

В деревне Самолва Гдовского района, где планируется по проекту митрополита Псковского и Порховского Тихона возвести мемориальный комплекс в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, появятся гостиница и кафе. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил у себя в Instagram.

«Планируется не только установить мемориал, но и благоустроить прилегающую территорию, береговую зону, очистить акваторию, сделать здесь красивое общественное пространство. Также в планах гостиница и кафе, это важно и для привлечения туристов, и для экономики поселения и района - новые рабочие места и возможности для Самолвы», - написал глава региона.

По словам губернатора, он поручил разработать несколько эскизных проектов благоустройства территории и предложить их на выбор жителей Самолвы. «Также отремонтируем дорогу, проработаем вопрос бесперебойного электроснабжения и устойчивой сотовой связи», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор вместе с замминистра строительства РФ Максимом Егоровым посетил Самолву и побывал в музее Ледового побоища. «Впечатляющая экспозиция, достойная места великого сражения. Такая работа заслуживает искренней признательности, поэтому с удовольствием вручил коллективу музея Благодарственное письмо администрации Псковской области», - подчеркнул Михаил Ведерников.