Стали известны первые цифры явки на выборах в Порховском районе

По данным на 10:00 явка на выборах главы Порховского района составила 3,16%. Всего на выборах зарегистрировано 16790 избирателей. Голосование проводится только в участковых избирательных комиссиях и на дому по заявлениям избирателей.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия, все члены избирательных комиссий и сотрудники полиции обеспечены средствами индивидуальной защиты, избирателям будут выдаваться защитные маски.

На пост главы района претендуют Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия роста»), Юрий Семенов («Единая Россия») и Александр Сергеев (КПРФ).