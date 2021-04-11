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Общество / Здоровье

Еще 5 жителей Псковской области скончались от коронавируса

11 апреля 2021 года, 10:13

Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

По его информации, за минувшие сутки в области было зафиксировано 66 новых случаев заболевания, 117 человек выздоровели. В регионе сохраняются 4 очага инфекции. За сутки было проведено 996 исследований на коронавирус (всего — 327434).

Всего с момента начала пандемии было подтверждено 35098 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 24425 человек.

Михаил Ведерников рассказал, что в торговом центре «Акваполис» в Пскове открылся пункт вакцинации. Это второй пункт, открытый в торговом комплексе: ранее вакцинировать желающих начали в ТК «Империал».

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