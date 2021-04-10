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Общество

Оперативно решить вопрос об ограждении территории железнодорожного вокзала в Пскове

10 апреля 2021 года, 20:34

Оперативно проработать вопрос об установке ограждения у железнодорожного вокзала в Пскове поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Такую задачу он поставил на заседании региональной антитеррористической комиссии, где была проанализирована защищённость объектов автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта.

«Остаются замечания к железнодорожному вокзалу Пскова. На его территории в соответствии с рекомендациями комиссии были оборудованы рентгеновские установки для досмотра багажа, но вопрос по ограждению периметра остаётся открытым», - написал Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Также темой совещания была антитеррористическая защищенность топливно-энергетических объектов. Губернатор подчеркнул, что в этом направлении работа идёт планово и системно, замечаний у членов комиссии нет.

«Защита стратегически важных объектов – приоритетная задача, которая ни в коем случае не может выполняться «для галочки». Мы будем продолжать уделять ей первоочередное внимание», - отметил Михаил Ведерников.

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