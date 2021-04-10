Мужчина утонул в реке Исса Опочецкого района

В реке Исса Опочецкого района утонул 56-летний мужчина, сообщает Псковское агентство информации. Предположительно, погибший рыбачил на водоёме.
В реке Исса Опочецкого района утонул 56-летний мужчина, сообщает Псковское агентство информации. Предположительно, погибший рыбачил на водоёме.
10 апреля спасатели поисково-спасательного отряда Великих Лук провели поисковую операцию. Им удалось обнаружить и поднять на берег погибшего.
Тело передано следственной группе, теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства случившегося.