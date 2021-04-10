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Происшествия / ЧП

Мужчина утонул в реке Исса Опочецкого района

10 апреля 2021 года, 20:12

В реке Исса Опочецкого района утонул 56-летний мужчина, сообщает Псковское агентство информации. Предположительно, погибший рыбачил на водоёме.

Мужчина утонул в реке Исса Опочецкого района

Фото Псковского агентства информации

10 апреля спасатели поисково-спасательного отряда Великих Лук провели поисковую операцию. Им удалось обнаружить и поднять на берег погибшего.

Тело передано следственной группе, теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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