Ведущий олимпиады «Умницы и умники» рассказал о бабушке из Печор и Боге

На встрече с псковичами 10 апреля писатель, философ, телеведущий, кандидат исторических наук, автор и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал о своих родственниках в Печорах и о том, что впервые именно там задумался о Боге, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В Печорах у Юрия Вяземского жила двоюродная бабушка. Она похоронена в дальних пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Там же в пещерах покоится и её сын — крёстный отец писателя.

В молодости Юрий Вяземский неоднократно приезжал в Печоры. Он рассказал, что в одну из таких поездок зимой во время прогулки с двоюродной бабушкой увидел, как монастырю, ворота которого были закрыты, женщина привезла маленькую девочку на санках. Постучала в ворота, монах попросил ребёнка прочить молитву , что она и сделала.

«Тогда как будто бы в ухо кто-то сказал: «Юра Бог есть, а ты ему не молишься, а она молится», - поделился писатель.