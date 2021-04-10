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Общество / Образование

Ведущий олимпиады «Умницы и умники» рассказал о бабушке из Печор и Боге

10 апреля 2021 года, 19:21

На встрече с псковичами 10 апреля писатель, философ, телеведущий, кандидат исторических наук, автор и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал о своих родственниках в Печорах и о том, что впервые именно там задумался о Боге, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Ведущий олимпиады «Умницы и умники» рассказал о бабушке из Печор и Боге

В Печорах у Юрия Вяземского жила двоюродная бабушка. Она похоронена в дальних пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Там же в пещерах покоится и её сын — крёстный отец писателя.

В молодости Юрий Вяземский неоднократно приезжал в Печоры. Он рассказал, что в одну из таких поездок зимой во время прогулки с двоюродной бабушкой увидел, как монастырю, ворота которого были закрыты, женщина привезла маленькую девочку на санках. Постучала в ворота, монах попросил ребёнка прочить молитву , что она и сделала.

«Тогда как будто бы в ухо кто-то сказал: «Юра Бог есть, а ты ему не молишься, а она молится», - поделился писатель.  

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