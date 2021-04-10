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Общество / Образование

Непростыми назвал псковичей Юрий Вяземский

10 апреля 2021 года, 18:21

«Люди нравятся, они непростые, от них можно и получить», - такую характеристику дал псковичам на встрече 10 апреля Писатель философ, телеведущий, кандидат исторических наук Юрий Вяземский.

Непростыми назвал псковичей Юрий Вяземский

Он отметил также, что в Псков приехал не первый раз. «Реки мне нравятся, Кром, неповторимая архитектура — у них есть своё псковское лицо», - сказал Юрий Вяземский.

Рассуждая о счастье, Юрий Вяземский подчеркнул, что счастье у человека внутри. «Несчастному человеку в Пскове жить не надо, езжайте в Москву», - пошутил он.

Кроме того, телеведущий пообещал, что раз в год будет приезжать в Псков, а может и чаще. 

Прямую трансляцию встречи Юрия Вяземского с псковичами можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации. 

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