Юрий Вяземский: Дети у нас хорошие, своеобразные, самобытные

«Дети у нас хорошие, своеобразные, самобытные, оригинальные. У них есть свой стержень, своя личность», - заявил писатель философ, телеведущий, кандидат исторических наук Юрий Вяземский на встрече с псковичами 10 апреля.

При этом он отметил, что уровень образования в регионах хороший и привёл в пример школьника из Новоржева, который победил в этом сезоне на олимпиаде «Умницы и умники» и получил возможность учиться в МГИМО.

Юрий Вяземский подчеркнул, что любит провинцию. «А у нас страна такая, что провинция всё, что не Москва, как бы питерцы не пыжились, но и они провинция», - заметил он.

Обратил внимание учёный и на то, что если у ребёнка что-то не получается, то в первую очередь, ответственность лежит на родителях, бабушках и дедушках, а потом уже - на школах и вузах.

Прямую трансляцию встречи Юрия Вяземского с псковичами можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.