ПсковГУ может стать площадкой для развития движения «Умницы и умники» в регионе

Псковский государственный университет может стать площадкой для развития в регионе движения гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Такое предложение озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с с писателем, философом, телеведущим, кандидатом исторических наук Юрием Вяземским, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Юрий Вяземский отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу дать новый импульс развитию школьной гуманитарной олимпиады, популяризировать ее среди молодежи.

Губернатор заявил, что власти Псковской области в полной мере готовы способствовать развитию движения «Умницы и умники» в регионе. «Для наших детей необходимо создавать как можно больше возможностей и альтернатив в противовес тем вызовам и попыткам вовлечь в противоправную деятельность. Нужны думающие, ищущие, умные люди, которые, получая непроверенную информацию из открытых источников, могли бы с ней работать и делать выводы», — заявил Михаил Ведерников.

Он выразил готовность предусмотреть и предоставить все необходимое для обустройства площадки.

Юрия Вяземский подчеркнул, что Псковская область — уникальный регион по всем параметрам, живая история. «На центральной улице Пскова рабочие вскрыли асфальт, а там историческая мостовая», — отметил он и добавил, что регион неразрывно связан с именами Александра Пушкина, Александра Невского и многими другими.