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Общество / Образование

ПсковГУ может стать площадкой для развития движения «Умницы и умники» в регионе

10 апреля 2021 года, 17:21

Псковский государственный университет может стать площадкой для развития в регионе движения гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Такое предложение озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с с писателем, философом, телеведущим, кандидатом исторических наук Юрием Вяземским, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

ПсковГУ может стать площадкой для развития движения «Умницы и умники» в регионе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Юрий Вяземский отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу дать новый импульс развитию школьной гуманитарной олимпиады, популяризировать ее среди молодежи.

Губернатор заявил, что власти Псковской области в полной мере готовы способствовать развитию движения «Умницы и умники» в регионе. «Для наших детей необходимо создавать как можно больше возможностей и альтернатив в противовес тем вызовам и попыткам вовлечь в противоправную деятельность. Нужны думающие, ищущие, умные люди, которые, получая непроверенную информацию из открытых источников, могли бы с ней работать и делать выводы», — заявил Михаил Ведерников.

Он выразил готовность предусмотреть и предоставить все необходимое для обустройства площадки.

Юрия Вяземский подчеркнул, что Псковская область — уникальный регион по всем параметрам, живая история. «На центральной улице Пскова рабочие вскрыли асфальт, а там историческая мостовая», — отметил он и добавил, что регион неразрывно связан с именами Александра Пушкина, Александра Невского и многими другими.

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