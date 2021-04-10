Систему водоотведения изменят в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах

В результата реставрационных работ на могиле А. С. Пушкина будет изменена система водоотведения в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» на своей странице в Instagram.

В настоящее время водоотвод от здания Успенского собора направлен в сторону некрополя. По проекту предполагается создание новых гранитных водоотводных желобов, которые будут распределять воду в разные стороны от памятника.

Вопрос проведения реставрационных работ обсуждался в ходе круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», посвящённого памяти музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева. Как отметила главный хранитель музейных территорий Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Екатерина Дмитриева, проект реставрации, подготовленный специалистами ООО «Артруст» 6 апреля получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Сейчас он размещен для обсуждения на сайте комитета по охране культурного наследия Псковской области. Там в течение 15 рабочих дней его смогут посмотреть все заинтересованные лица, а затем начнутся все предусмотренные действующим законодательством юридические процедуры.

Екатерина Дмитриева отметила, что сейчас критических проблем, то есть создающих опасность разрушения памятника на могиле поэта, нет, угол наклона памятника на данный момент находится в пределах допустимого и не является критичным.

При этом было выявлено множество дефектов цоколя, каменной основы памятника, собственно обелиска, креста на нем. В этой связи нужно провести реставрацию мраморного обелиска, цокольных камней и других элементов памятника, золочение декоративных элементов, изготовление нового защитного светопрозрачного колпака, многое другое.

Также было проверено состояние стен склепа. Исследователи пришли к выводу, что стена склепа — сухая, грунтовых и скопившихся атмосферных вод не обнаружено.