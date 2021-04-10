67 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 9 апреля, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В частности, 21 заболевший добавился в Пскове (всего 12 тыс. 619), 12 — в Псковском районе (всего 2 тыс. 918), шесть — в Усвятском районе (всего 163). По пять заражённых за сутки выявили в Великих Луках (всего 6 тыс. 8) и Невельском районе (всего 1 тыс. 391), три — в Плюсском районе (всего 549), по два — в Гдовском (всего 492), Новосокольническом (всего 922) и Палкинском (всего 385) районах. По одному человеку заболели в Бежаницком (всего 329), Великолукском (всего 797), Дедовичском (всего 739), Красногородском (всего 199), Локнянском (всего 240), Островском (всего 1 тыс. 794), Печорском (всего 679), Пыталовском (всего 285) и Стругокрасненском (всего 360) районах.

Общее число заражённых в регионе увеличилось до 35 тыс. 32. Выздоровели от коронавируса 24 тыс. 308 человек, в том числе за последние сутки были выписаны из медучреждений 286 пациентов.

Также добавилось пять умерших. Всего коронавирус унёс жизни 275 псковичей.