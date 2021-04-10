Жалобы на концерт Клавы Коки и Niletto отставили представители псковских развлекательных заведений

На концерт Клавы Коки и Niletto в Пскове пожаловались представители развлекательных заведений. Об этом шла речь в программе «Псковский телеграм», которая вышла 9 апреля на сайте Псковского агентства информации.

Соведущие программы отметили, что со стороны представителей псковского общепита обращений не было. Они обратили внимание на то, что общепит в регионе работает уже несколько месяцев, а вот ночные клубы по-прежнему под запретом, поскольку там не возможно добиться соблюдения всех противоковидных мер.

Концерт Клавы Коки и Niletto прошёл в Ледовом дворце 3 апреля. На нём были выявлены нарушения ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, билетов было продано больше, чем разрешил Роспотребьнадзор. Во время концерта люди находились на танцполе, которого там не должно было быть. Теперь проводятся служебные проверки, а организаторам грозит штраф до 500 тыс. рублей.