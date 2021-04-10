В одном из избирательных округов за место в Псковском облсобрании будут бороться два врача

В одном из избирательных округов Пскова за место в Псковском областном Собрании, вероятнее всего, будут бороться два врача. Об этом сообщается в восьмом выпуске программы «Псковский телеграм», который вышел 9 апреля на Youtube-канале Псковского агентства информации.

Ранее стало известно, что в выборах от партии «Яблоко» будет участвовать врач Скорой медицинской помощи Артур Гайдук. По информации одного из ведущих программы, советника губернатора Псковской области по СМИ Антона Сергеева, в этом же округе «Единая Россия» может выдвинуть участкового терапевта Псковской межрайонной больницы Елену Лунгу.

В то же время один из анонимных Телеграм-каналов ранее писал, что округ отдадут на откуп «Яблоку» и кандидата от «Единой России» не будет.

Участники выборов в Псковское областное Собрание от партии «Единая Россия» пока не определены. В настоящее время проходит прим заявок на участие во внутрипартийном голосовании по определению кандидатов в депутаты. Завершится он 29 апреля.