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Политика / Выборы

В одном из избирательных округов за место в Псковском облсобрании будут бороться два врача

10 апреля 2021 года, 11:01

В одном из избирательных округов Пскова за место в Псковском областном Собрании, вероятнее всего, будут бороться два врача. Об этом сообщается в восьмом выпуске программы «Псковский телеграм», который вышел 9 апреля на Youtube-канале Псковского агентства информации.

Ранее стало известно, что в выборах от партии «Яблоко» будет участвовать врач Скорой медицинской помощи Артур Гайдук. По информации одного из ведущих программы, советника губернатора Псковской области по СМИ Антона Сергеева, в этом же округе «Единая Россия» может выдвинуть участкового терапевта Псковской межрайонной больницы Елену Лунгу.

В то же время один из анонимных Телеграм-каналов ранее писал, что округ отдадут на откуп «Яблоку» и кандидата от «Единой России» не будет.

Участники выборов в Псковское областное Собрание от партии «Единая Россия» пока не определены. В настоящее время проходит прим заявок на участие во внутрипартийном голосовании по определению кандидатов в депутаты. Завершится он 29 апреля.

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Комментарии

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Бабулечка
16:03 10.04.2021

Пусть поборются, но доверия к врачам всё меньше.

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