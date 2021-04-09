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Общество

Михаил Ведерников: Роспотребнадзор выполняет серьезные задачи по сохранению здоровья и жизни псковичей

9 апреля 2021 года, 22:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды сотрудникам регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ордена Пирогова и медали Луки Крымского специалисты ведомства получили за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. «Ваше ведомство выполняет очень серьезные задачи по сохранению здоровья и жизни граждан — осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль деятельности организаций. Пандемия показала, насколько значительна ваша работа и насколько важно, чтобы в управлении работали высокопрофессиональные люди, преданные своему делу. Важно, что ваш труд на передовой не остается без внимания руководства области и страны», - заметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, псковичи не всегда с позитивом принимают вынужденные ограничения, которые действуют на территории области, однако «без этих мер сохранить благополучие граждан, полноценную работу сектора экономики просто невозможно»

Михаил Ведерников выразил надежду, что совместными усилиями администрации и Управления Роспотребнадзора регион справится с пандемией и жители смогут вернуться к нормальной жизни.

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