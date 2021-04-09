Фотовыставка «Человек. Земля. Космос» открылась в Пскове

Фотовыставка «Человек. Земля. Космос», посвященная 60-летию первого полета человека в космос, открылась в Пскове, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

На открытии выставки в Псковской областной универсальной научной библиотеке прозвучало обращение к посетителям Героя России, летчика-космонавта Сергея Прокопьева. По его словам, первый полет в космос стал символом новых возможностей, новых свершений. «Мы очень хотим посредством фотографий, сделанных нами в преддверии старта на Земле, а затем на земной орбите, познакомить вас с трудовыми буднями космонавтов, впечатлениями от всего того, что предстает взору в открытом космическом пространстве. И мы надеемся, что глядя через эти фотографии на нашу замечательную планету, вы и ваши близкие сможете испытать непередаваемые ощущения сопричастности и благодарности нашему общему дому — планете Земля», — подчеркнул он.

Вниманию посетителей представлены фотографии из коллекции Сергея Прокопьева и других летчиков-космонавтов. Фото сделаны на космодроме и Международной космической станции.

Выставка организована в рамках фестиваля «Небо зовет!», который проходит в Псковской области с 9 по 12 апреля. Всего в Псковской области в честь 60-летия первого полета человека в космос планируется провести более 60 мероприятий как в дистанционном формате, так и очном при соблюдении необходимых противовирусных мер.