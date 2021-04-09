Вопросы профилактики и лечения коронавирусной инфекции обсудят псковские врачи

Внутрибольничный семинар «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» пройдет 10 апреля в Пскове, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко.

По ее словам, мероприятие пройдет в режиме ВКС и будет носить образовательный характер. В семинаре примут участие сотрудники Псковского и Великолукского филиалов, а также Великолукской межрайонной больницы. «Семинар будет научно-практический, его основная задача – усовершенствовать качество оказания медицинской помощи в нашем лечебном учреждении, планируется обсуждение проблемных вопросов с учётом приобретенного опыта», - отметила Анастасия Повторейко.

Восемь сотрудников инфекционной больницы прочитают доклады об особенностях течения коронавирусной инфекции у детей, у беременных и рожениц, о ведении больного в реанимационных условиях и т. д. В качестве спикера выступит также заместитель главврача Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин – анестезиолог-реаниматолог из Москвы. Многие месяцы он был на передовой борьбы с коронавирусом и теперь будет давать практические советы псковским коллегам.