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Общество

Вопросы профилактики и лечения коронавирусной инфекции обсудят псковские врачи

9 апреля 2021 года, 20:30

Внутрибольничный семинар «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» пройдет 10 апреля в Пскове, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко.

По ее словам, мероприятие пройдет в режиме ВКС и будет носить образовательный характер. В семинаре примут участие сотрудники Псковского и Великолукского филиалов, а также Великолукской межрайонной больницы. «Семинар будет научно-практический, его основная задача – усовершенствовать качество оказания медицинской помощи в нашем лечебном учреждении, планируется обсуждение проблемных вопросов с учётом приобретенного опыта», - отметила Анастасия Повторейко.

Восемь сотрудников инфекционной больницы прочитают доклады об особенностях течения коронавирусной инфекции у детей, у беременных и рожениц, о ведении больного в реанимационных условиях и т. д. В качестве спикера выступит также заместитель главврача Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин – анестезиолог-реаниматолог из Москвы. Многие месяцы он был на передовой борьбы с коронавирусом и теперь будет давать практические советы псковским коллегам.

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