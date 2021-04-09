Среди победителей акции «Губернаторский дневник» отличниц больше, чем отличников. Как сообщает «КП-Псков», в 2019-2020 учебном году победителями акции стали 10 девочек и 4 мальчика.

Издание отмечает, что среди участников в каждой возрастной категории есть и мальчики и девочки, но победителями «Губернаторского дневника» чаще становятся девчонки.

В 2015-2016 учебном году, когда акция «Губернаторский дневник» только стартовала, победителями стало всего три мальчика, тогда как отличниц-девочек было двенадцать.

Несколько следующих лет количество учащихся мужского и женского пола среди победителей почти сравнялось, но все девочки оставались в преимуществе. В 2019/2020 году финалистами стали три школьницы из Пскова и Острова. Они уже не в первый раз пойдут на встречу с губернатором.

«КП-Псков» отмечает, что ежегодно школьники со 2 по 11 класс со всей Псковской области присылают бланки со своими отличными отметками в редакцию издания. «В этом году из-за пандемии победители сразу двух учебных лет отправятся на встречу с главой региона. Имена первых 14-ти победителей уже известны и ребята готовятся к чаепитию. Но победителями учебного года 2020/2021 можете стать и вы. Необходимо всего лишь записать свои «пятерки» в бланк и отправить его нам до 31 мая», - отметили в «Комсомолке».

О подробностях участия в конкурсе «Гобернаторский дневник» читайте на сайте «КП-Псков»>>>>>