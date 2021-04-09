В Гдовском районе утвержден участок для возведения мемориального комплекса в честь Александра Невского

Памятник планируется возвести у деревни Самолва Гдовского района. Эту территорию осмотрели губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра по строительству и ЖКХ Максим Егоров.

В Гдовском районе утвержден участок для возведения мемориального комплекса в честь благоверного князя Александра Невского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова, который представил участникам предварительный проект размещения памятника и территории благоустройства, объекты отнесены дальше от берега по просьбе местных жителей. Площадь участка - 12 га.

Максим Егоров предложил включить в территорию благоустройства лесной массив, находящийся рядом. Он рекомендовал проложить между деревьями пешеходные дорожки. Эту идею поддержал и Михаил Ведерников.

В ходе осмотра глава региона также заручился поддержкой представителя Минстроя РФ для включения в проект обустройство набережной. «Необходимо заложить в проект очистку акватории, протянуть освещение, сделать дорожки, установить скамейки, чтобы получилось красивое общественное пространство», — подчеркнул он.

Сам монумент будет находиться на холме. По итогам предварительной геологической разведки памятник предлагается возвести на сваях. Михаил Ведерников подчеркнул, что это удачное решение, так как на возвышенности достаточно ветрено. Однако, он поручил провести углубленные геологические изыскания.

По итогам осмотра Михаил Ведерников, Максим Егоров и все собравшиеся согласились, что участок подходит для реализации проекта.