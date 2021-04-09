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Общество

Очередной выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

9 апреля 2021 года, 18:10

Восьмой выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел в эфир. Посмотреть передачу можно на сайте Псковского агентства информации.

Очередной выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

Фото Псковского агентства информации

На повестке недели - снова «яблочные» новости, выборы главы Порховского района и прибавление в рядах псковских Telegram-каналов. Кроме того, соведущие обсудили жалобы ночных клубов на концерт Niletto и Клавы Коки, который состоялся в Ледовом дворце Пскова 3 апреля.

В последней рубрике - Розовая таблетка – ведущие развеют самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах.

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