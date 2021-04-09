Очередной выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

Восьмой выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел в эфир. Посмотреть передачу можно на сайте Псковского агентства информации.

На повестке недели - снова «яблочные» новости, выборы главы Порховского района и прибавление в рядах псковских Telegram-каналов. Кроме того, соведущие обсудили жалобы ночных клубов на концерт Niletto и Клавы Коки, который состоялся в Ледовом дворце Пскова 3 апреля.