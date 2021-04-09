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Общество

Псковичи смогут задать вопросы ведущему передачи «Умники и умницы» Юрию Вяземскому

9 апреля 2021 года, 17:26

Псковичи смогут лично задать вопросы автору и ведущему гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», профессору, писателю Юрию Вяземскому. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

10 апреля Юрий Вяземский приедет в Псков и проведет встречу в Псковской областной научной библиотеке. Желающим принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефону библиотеки (8112) 72-45-62. Количество участников ограничено в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемических мер.

Встреча начнется 17:00. Для тех, кто не сможет присутствовать очно, Псковское агентство информации организует прямой эфир в Youtube и на своём сайте. 

Вопросы известному ведущему можно задать в группе агентства во «ВКонтакте» или в комментариях на Youtube-канале после начала трансляции.

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