Псковичи смогут задать вопросы ведущему передачи «Умники и умницы» Юрию Вяземскому

Псковичи смогут лично задать вопросы автору и ведущему гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», профессору, писателю Юрию Вяземскому. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

10 апреля Юрий Вяземский приедет в Псков и проведет встречу в Псковской областной научной библиотеке. Желающим принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефону библиотеки (8112) 72-45-62. Количество участников ограничено в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемических мер.

Встреча начнется 17:00. Для тех, кто не сможет присутствовать очно, Псковское агентство информации организует прямой эфир в Youtube и на своём сайте.

Вопросы известному ведущему можно задать в группе агентства во «ВКонтакте» или в комментариях на Youtube-канале после начала трансляции.