Эксперт рассказала, сколько стоит земля в Финском парке в Пскове

Если законные владельцы дома, являющегося объектом культурного наследия, просто взяли и развалили его — за это судить надо. Как сообщает «АиФ-Псков», такое мнение высказала заместитель председателя псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева по поводу снесенного дома в Финском парке Пскова.

По ее словам, в случае планирования ремонтных или реставрационных работ обязательно нужно исследовать как здание, так и историю каждого домовладения. Это прописано федеральным законом. А за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия по статье 243 УК РФ предусмотрено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы и другие санкции. «Незнание закона не снимает ответственности с нарушителя», - отметила Ирина Голубева.

В то же время, заместитель председателя псковского ВООПИиК заметила, что вопрос с домами №№ 22 и 24 по улице Милицейской, которые признаны объектами культурного наследия регионального значения, надо было решать еще во время проектирования благоустройства набережной реки Псковы.

«В эскизном проекте было предложение реставрировать эти дома, чтобы в них могли разместиться сувенирные и художественные мастерские. Но это частная собственность. Кроме того, там «золотая земля», центр города. Надо было выкупать земельные участки и дома, но никто этим не занимался и в общественном пространстве парка остался частный сектор», - сказала она.

Ирина Голубева рассказала, что знала людей, которые раньше там жили. Покупатели из Москвы предлагали им несколько миллионов за эти участки. Но даже если у домов появились новые владельцы, к ним перешли обязанности по охране объекта культурного наследия, - пояснила она.

Обязанности по охране объекта культурного наследия переходят от старых владельцев к новым. Причем, предметом охраны таких домов являются не только их каменные основания, но и вся объемно-пространственная композиция здания. По словам Ирины Голубевой, частный сектор на Милицейском островке — это жилые дома, построенные, возможно, на фундаментах XVII-XVIII веков. Каким периодом датируется их деревянная часть — неизвестно, для этого и необходимо исследование: возможно, это послевоенное время, но, скорее всего, дореволюционное.

«Деревянные дома разбирают, маркируют эти бревна, детали, и после специальной обработки по сохранению дерева, вновь собирают. Но все это делается по проекту, согласованному комитетом по охране культурного наследия», - рассказала зампредседателя псковского ВООПИиК.

По ее мнению, комитету по охране объектов культурного значения надо больше заниматься собственниками подобных домов и провести инвентаризацию таких объектов.

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