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Общество

52 общественные территории и 9 дворов будут благоустроены в Псковской области в этом году

9 апреля 2021 года, 17:10

52 общественные территории и 9 дворов будут благоустроены в Псковской области в этом году, сообщает официальный Telegram-канал региона. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»

В Великих Луках и Псковском районе планируется благоустроить по пять общественных пространств будет, в Дновском районе - 4 территории, в Невельском, Печорском и Порховском районах - по 3 объекта. 

Дворы будут отремонтированы в Пскове (4 двора), Печорском (4 двора) и Великолукском (1 двор) районах. В целом, нацпроект затронет каждый район – во всех 26 муниципалитетах запланированы какие-либо работы.

Почти все муниципалитеты, кроме Пустошкинского района,  проводят конкурсные торги и заключают контракты. В Пустошкинский район планируется направить 1 млн рублей на благоустройство площадки возле центра культуры, однако муниципалитет даже не разместил конкурсное извещение.  

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Комментарии

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Бабулечка
17:51 09.04.2021

В прошлом году так же писали, более 60 территорий планировали, а для властей батлы сочиняют в этом году о страшных дворах Пскова с огромными ямами. А властям всё-равно.

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