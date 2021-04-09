52 общественные территории и 9 дворов будут благоустроены в Псковской области в этом году, сообщает официальный Telegram-канал региона. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»

В Великих Луках и Псковском районе планируется благоустроить по пять общественных пространств будет, в Дновском районе - 4 территории, в Невельском, Печорском и Порховском районах - по 3 объекта.

Дворы будут отремонтированы в Пскове (4 двора), Печорском (4 двора) и Великолукском (1 двор) районах. В целом, нацпроект затронет каждый район – во всех 26 муниципалитетах запланированы какие-либо работы.

Почти все муниципалитеты, кроме Пустошкинского района, проводят конкурсные торги и заключают контракты. В Пустошкинский район планируется направить 1 млн рублей на благоустройство площадки возле центра культуры, однако муниципалитет даже не разместил конкурсное извещение.