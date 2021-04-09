Составлен топ-10 самых дорогих коттеджей на рынке псковской недвижимости

Самым дорогим вариантом оказался двухэтажных особняк премиум-класса на улице Ипподромной. Жильё стоит 37,5 млн рублей. Серебро достаётся сразу двум коттеджам, которые продаются за 25 миллионов каждый, а бронза – коттеджу на улице Герцена за 23 млн рублей.

На такую недвижимость в Пскове нет спроса, отметил сотрудник агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев. По его словам, такие дома приобретают покупатели из других регионов: Мурманска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Однако, цена не всегда бывает оправдана – многие ее завышают из-за ремонта. «Ремонт - это дело вкуса, если человек сам делает ремонт, то оценивает это выше реальной цены. Он считает, что «я вложил, делал, нанимал мастеров, из-за границы привозил материал», то цена должна быть такой. Но в реальности, в лучшем случае, можно продать за 50% от той суммы, которую ты вложил», - подчеркнул риелтор и добавил, что дорогие дома, выставленные на продажу в Пскове, чаще всего имеют устаревший ремонт и дизайн.

Другие предложения на псковском рынке элитных особняков и дизайн такой недвижимости можно оценить здесь >>>.