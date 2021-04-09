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Общество

Составлен топ-10 самых дорогих коттеджей на рынке псковской недвижимости

9 апреля 2021 года, 16:35

Псковское агентство информации составило рейтинг самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Пскове. 

Составлен топ-10 самых дорогих коттеджей на рынке псковской недвижимости

Фото: Авито

Самым дорогим вариантом оказался двухэтажных особняк премиум-класса на улице Ипподромной. Жильё стоит 37,5 млн рублей. Серебро достаётся сразу двум коттеджам, которые продаются за 25 миллионов каждый, а бронза – коттеджу на улице Герцена за 23 млн рублей.

Самый дешевый элитный дом в рейтинге находится на улице Черемнова, 10 и стоит 17 млн рублей.

Составлен топ-10 самых дорогих коттеджей на рынке псковской недвижимости

Фото: Авито

На такую недвижимость в Пскове нет спроса, отметил сотрудник агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев. По его словам, такие дома приобретают покупатели из других регионов: Мурманска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Однако, цена не всегда бывает оправдана – многие ее завышают из-за ремонта. «Ремонт - это дело вкуса, если человек сам делает ремонт, то оценивает это выше реальной цены. Он считает, что «я вложил, делал, нанимал мастеров, из-за границы привозил материал», то цена должна быть такой. Но в реальности, в лучшем случае, можно продать за 50% от той суммы, которую ты вложил», - подчеркнул риелтор и добавил, что дорогие дома, выставленные на продажу в Пскове, чаще всего имеют устаревший ремонт и дизайн.

Другие предложения на псковском рынке элитных особняков и дизайн такой недвижимости можно оценить здесь >>>.

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