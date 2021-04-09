Эксперт: Государство должно выработать стратегию своего присутствия в интернете

По его словам, в этом документе должно быть отражено присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками. Если «все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании», - заявил Владимир Табак, выступая на Российском форуме по управлению интернетом (RIGF) в секции «Цифровые платформы: правила игры».

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» уверен, что такая стратегия - «это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности». Он добавил, что сейчас площадки в интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное мнение. И что эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии».