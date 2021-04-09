Эксперт: Государство должно выработать стратегию своего присутствия в интернете

«Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете», - уверен заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак.
«Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете», - уверен заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог» уверен, что такая стратегия - «это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности». Он добавил, что сейчас площадки в интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное мнение. И что эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии».