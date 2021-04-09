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Экономика / Деньги

Более 288 млн рублей направят на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области

9 апреля 2021 года, 16:01

Более 288 млн рублей направят на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области в этом году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Средства выделят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Около 90 млн рублей пойдут на нанесение горизонтальной дорожной разметки. В частности, будут использоваться износостойкие маркировочные материалы со светоотражающими элементами. В прошлом году финансирование составило более 60 млн рублей. На эту сумму было сделано порядка 4 тыс. км новой разметки.

Еще одно направление работы — освещение дорог: строительство новых линий наружного искусственного электроосвещения и устройство локальных элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. В 2021 году планируется построить 8 км новых электролиний и установить 35 светильников на остановках и «зебрах» в южных районах области.

В рамках нацпрограммы уже освещено более 13 км дорог. Новые линии построены в Опочке, Пушкинских Горах и Псковском районе. Кроме того, светлые пешеходные переходы и остановки имеются около 25 населенных пунктов. На эти цели было направлено свыше 50 млн рублей.

Более 40 млн рублей планируется потратить на устройство и замену барьерного ограждения вдоль дорог. Всего в этом году необходимо установить 17,4 тыс. погонных  метров ограждения, что почти на 10 тыс. больше, чем в 2020.

В этом году планируется обустроить безопасные пешеходные переходы вблизи 22 образовательных учреждений. В частности, там установят «мигающие» светофоры, пешеходные ограждения и дорожные знаки на флуоресцентной основе. На эти цели направят более 14 млн рублей. 

Кроме того, в список мероприятий по повышению безопасности дорожного движения добавилось строительство тротуаров в населенных пунктах. На это в бюджете предусмотрено около 50 млн рублей.

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