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Происшествия / Правосудие

Жительницу Дедовичского района отправили в тюрьму за кражу во время лечебного обряда

9 апреля 2021 года, 15:57

Жительницу Дедовичского района осудили почти на пять лет за кражу во время якобы лечебного обряда, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В апреле 2014 года злоумышленница попала в квартиру к потерпевшей под предлогом лечения и, находясь с ней наедине, провела обряд. Она разбила сырое куриное яйцо в белое полотенце и добавила в него шнурок от юбки. Для завершения обряда осужденная попросила принести ей деньги, которые покрыли бы болезнь.

Женщина отдала мошеннице все имеющиеся у нее в кошельке деньги -  135 тысяч рублей. Та завернула 95 тысяч рублей в полотенце, а оставшуюся сумму отдала обратно. После завершения обряда преступница незаметно от похитила из полотенца 95 тыс. рублей и скрылась.

Полиция завела уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину). Однако, подсудимая нарушила подписку о невыезде и скрылась от суда. 16 июля 2014 года женщину объявили в розыск.

Задержать злоумышленницу удалось 20 октября 2020 года. 8 апреля Дедовичский районный суд Псковской области признал ее виновной, и с учетом отмены отсрочки по предыдущему приговору, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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