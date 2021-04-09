Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Две псковские студентки стали победителями окружного конкурса в сфере искусств

9 апреля 2021 года, 14:00

Две студентки из Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали победителями тринадцатого открытого смотра-конкурса учащихся фортепианных отделений колледжей искусств и музыкальных училищ Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Две псковские студентки стали победителями окружного конкурса в сфере искусств

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Конкурс проходил с 2 по 7 апреля на базе Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Всего в нем принимали участие 32 студента музыкальных училищ из Архангельска, Вологды, Мурманска, Сыктывкара, Воркуты, Петрозаводска, Санкт-Петербурга.

Из Пскова на конкурс попали первокурсницы Ольга Янкевич и Ева Кальцанова. Они, выступая в своей возрастной группе, показали хорошие результаты в двух турах, включающих разножанровые и разностилевые произведения композиторов XVIII–XXI веков.

Ольга Янкевич стала лауреатом 1 степени, а Ева Кальцанова лауреатом 2 степени. Председатель жюри, заведующей кафедрой специального фортепиано, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виктор Портной отметил, что участники конкурса от Псковского колледжа искусств приятно удивил жюри уровнем подготовки и степенью одаренности.

Победителям вручили почетные дипломы и памятные подарки. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Эксперт рассказала, сколько стоит земля в Финском парке
Составлен топ-10 самых дорогих коттеджей на рынке псковской недвижимости
Более 288 млн рублей направят на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области
Жительницу Дедовичского района отправили в тюрьму за кражу во время лечебного обряда
Эксперт: Государство должно выработать стратегию своего присутствия в интернете
Сети горячего водоснабжения пострадали при спиле дерева в Пскове
К подъему самолета времен Второй мировой войны псковские поисковики приступят в мае
Научно-просветительский центр изучения геноцида советского народа в годы войны откроется в Пскове
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 270

Комментарии

Авторизация
No comments
Главное - не позеленеть

Общество / Образование
9 апреля 09:23

Главное - не позеленеть

Школьник из Новоржева рассказал, как выиграл в «Умниках и умницах»
Знамя Победы вернется на родину

Общество
5 апреля 17:33

Знамя Победы вернется на родину

Под поселком Идрица обустраивают площадку для установки памятника

«Мушки» перед глазами

Общество / Здоровье
5 апреля 15:58

«Мушки» перед глазами

Почему болит половина головы?