Две псковские студентки стали победителями окружного конкурса в сфере искусств

Две студентки из Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали победителями тринадцатого открытого смотра-конкурса учащихся фортепианных отделений колледжей искусств и музыкальных училищ Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс проходил с 2 по 7 апреля на базе Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Всего в нем принимали участие 32 студента музыкальных училищ из Архангельска, Вологды, Мурманска, Сыктывкара, Воркуты, Петрозаводска, Санкт-Петербурга.

Из Пскова на конкурс попали первокурсницы Ольга Янкевич и Ева Кальцанова. Они, выступая в своей возрастной группе, показали хорошие результаты в двух турах, включающих разножанровые и разностилевые произведения композиторов XVIII–XXI веков.

Ольга Янкевич стала лауреатом 1 степени, а Ева Кальцанова лауреатом 2 степени. Председатель жюри, заведующей кафедрой специального фортепиано, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виктор Портной отметил, что участники конкурса от Псковского колледжа искусств приятно удивил жюри уровнем подготовки и степенью одаренности.

Победителям вручили почетные дипломы и памятные подарки.