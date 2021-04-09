Сети горячего водоснабжения пострадали при спиле дерева в Пскове

На предприятии отметили, что сети были не новые, однако могли прослужить ещё несколько лет.

Последствия аварии ликвидируют в ближайшее время. «Работают сразу 2 сварщика, дабы сделать всё максимально быстро, но это ещё пол дела, участок сетей ещё нужно будет заизолировать, а значит привлекать сюда ремонтно-строительный участок, которым тоже придётся повозиться», - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что такого рода аварии не редкость и периодически случаются.