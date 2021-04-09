Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Сети горячего водоснабжения пострадали при спиле дерева в Пскове

9 апреля 2021 года, 13:05

Сети горячего водоснабжения пострадали в результате неудачного спила дерева в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковских теплосетей. Без горячей воды остался один дом - на улице Инженерной, 15.

Сети горячего водоснабжения пострадали при спиле дерева в Пскове

Фото пресс-службы Псковских теплосетей
Сети горячего водоснабжения пострадали при спиле дерева в Пскове

Фото пресс-службы Псковских теплосетей

На предприятии отметили, что сети были не новые, однако могли прослужить ещё несколько лет.

Последствия аварии ликвидируют в ближайшее время. «Работают сразу 2 сварщика, дабы сделать всё максимально быстро, но это ещё пол дела, участок сетей ещё нужно будет заизолировать, а значит привлекать сюда ремонтно-строительный участок, которым тоже придётся повозиться», - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что такого рода аварии не редкость и периодически случаются. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Эксперт рассказала, сколько стоит земля в Финском парке
Составлен топ-10 самых дорогих коттеджей на рынке псковской недвижимости
Более 288 млн рублей направят на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области
Жительницу Дедовичского района отправили в тюрьму за кражу во время лечебного обряда
Эксперт: Государство должно выработать стратегию своего присутствия в интернете
Две псковские студентки стали победителями окружного конкурса в сфере искусств
К подъему самолета времен Второй мировой войны псковские поисковики приступят в мае
Научно-просветительский центр изучения геноцида советского народа в годы войны откроется в Пскове
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 270

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района