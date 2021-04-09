«Весна, воды так много что не подступиться, - отметил он. - Скорее всего, экспедицию по подъему перенесем на май».

К подъему самолета времен Второй мировой войны псковские поисковики приступят в мае. Об этом рассказал «Псковской правде» руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадия Королькова.

Место крушения самолета находится в 6 километрах от суши, на глубине 5 метров.

Поиск этой точки шел около 20 лет. Поисковики знали, что самолет упал в болото, однако точного места до осени 2020 года найти не могли.

Операцию по подъему самолета хотели начать еще в феврале, но сломался вездеход, который должны были привезти поисковики из казанского отряда «Отечество».

По словам Геннадия Королькова, вездеход для операции необходим: он будет перевозить оборудование, насосы и так далее.

Пока же поисковики готовятся к проведению областной «Вахты памяти», которая стартует 25 апреля в Себежском районе вблизи деревни Александрово. Ожидается, что участие в ней примут около 120 человек.