Научно-просветительский центр изучения геноцида советского народа в годы войны откроется в Пскове

Научно-просветительский центр изучения геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны планируется открыть в Пскове до июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Центр появится в Псковской области в рамках реализации Всероссийского проекта «Без срока давности». Об этом стало известно на рабочей встрече, посвященной проекту.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Открывая встречу, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев напомнил, что регион присоединился к Всероссийскому проекту «Без срока давности» в 2019 году. Однако, за этот период уже многое удалось реализовать, заметил он.
Так, Управление ФСБ России по Псковской области рассекретило материалы о массовой гибели гражданского населения, а государственный архив Псковской области подготовил архивные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории региона. Эти материалы послужили базой для создания регионального тома многотомной серии сборников архивных документов «Без срока давности»: преступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Проект «Без срока давности» был реализован в рамках Второй Международной научно-практической конференции.
Кроме того, архивные документы были собраны в сборник и изданы в 23-х томах. С июля прошлого заработал сайт проекта «Без срока давности. Псковская область».
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Еще одним направлением работы стало проведение поисковых работах. С июня по октябрь прошлого года поисковиками 2-ой поисковой роты 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ были исследованы несколько участков в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново, а также в районе Салотопки. Эксгумированы останки 188 человек.
На территории деревни Андрохново Псковского района было обнаружено место массового сожжения тел площадью порядка 60 м². Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид). Расследование продолжается.
Проекты, реализуемые на территории Псковской области в рамках мероприятий Всероссийского проекта «Без срока давности», были представлены в Москве на Международной научной конференции «Уроки Нюрнберга» и получили высокую оценку на федеральном уровне.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В текущем году планируется продолжать поисковые работы на территории области, а также начать подготовку к участию в судебном процессе по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом Российской Федерации.
«Псковская область — приоритетный регион в реализации мероприятий Всероссийского проекта «Без срока давности» в 2021 году. Поэтому с период с мая по июнь текущего года планируется организация и проведение полевых экспедиций на территории региона», — заметил председатель Совета командиров Поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.
Среди мероприятий, запланированных на текущий год: XVI Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество».