Научно-просветительский центр изучения геноцида советского народа в годы войны откроется в Пскове

Центр появится в Псковской области в рамках реализации Всероссийского проекта «Без срока давности». Об этом стало известно на рабочей встрече, посвященной проекту.

Научно-просветительский центр изучения геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны планируется открыть в Пскове до июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Открывая встречу, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев напомнил, что регион присоединился к Всероссийскому проекту «Без срока давности» в 2019 году. Однако, за этот период уже многое удалось реализовать, заметил он.

Так, Управление ФСБ России по Псковской области рассекретило материалы о массовой гибели гражданского населения, а государственный архив Псковской области подготовил архивные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории региона. Эти материалы послужили базой для создания регионального тома многотомной серии сборников архивных документов «Без срока давности»: преступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Проект «Без срока давности» был реализован в рамках Второй Международной научно-практической конференции.

Кроме того, архивные документы были собраны в сборник и изданы в 23-х томах. С июля прошлого заработал сайт проекта «Без срока давности. Псковская область».