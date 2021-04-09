Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище в Псковском районе

9 апреля 2021 года, 10:36

Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище в Псковском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище в Псковском районе

Скриншот из выпуска новостей ГТРК
Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище в Псковском районе

Скриншот из выпуска новостей ГТРК

Вандалы побывали на кладбище в деревне Подборовье. Они разгромили значительную часть могил и забрали все, что можно сдать в металлолом: ограды, калитки, а у некоторых - даже металлические кресты. Предположительно, злоумышленники использовали аккумуляторную болгарку.

Об исчезновении металлических элементов благоустройства в полицию заявили родственники захороненных на кладбище в Подборовье. На место выезжала следственно-оперативная группа. 

В настоящее время проводится проверка, в результате которой мародёры будут установлены. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 270
Следствие разбирается в обстоятельствах гибели псковской школьницы
70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
Очаг коронавируса в Островском районе признан неактивным
В Пскове погибла восьмиклассница
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
Центр управления регионами начал работу в Северо-Западном федеральном округе
В Пскове автомобиль сбил ребенка на велосипеде
Путеводитель «Россия начинается здесь» выпустили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района