Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище в Псковском районе

Вандалы побывали на кладбище в деревне Подборовье. Они разгромили значительную часть могил и забрали все, что можно сдать в металлолом: ограды, калитки, а у некоторых - даже металлические кресты. Предположительно, злоумышленники использовали аккумуляторную болгарку.

Об исчезновении металлических элементов благоустройства в полицию заявили родственники захороненных на кладбище в Подборовье. На место выезжала следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой мародёры будут установлены.