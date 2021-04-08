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Общество

Центр управления регионами начал работу в Северо-Западном федеральном округе

8 апреля 2021 года, 22:54

Центр управления регионами Северо-Западного федерального округа начал работу 8 апреля, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в СЗФО. Главная функция ЦУР СЗФО - аккумулировать и обрабатывать информацию поступающую от региональных Центров управления регионами.

В задачи Центра входит аналитика и мониторинг данных субъектов СЗФО, консультативная помощь в деятельности всех ЦУРов округа, а также обучение органов власти разного уровня работе в интернете.

ЦУР СЗФО даст возможность на окружном уровне в ежедневном режиме видеть основные проблемы регионов и действия органов власти по их решению. «Там, где решение проблем затягивается мы сможем понять, какая помощь нужна региону», - прокомментировал полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Работу ЦУР СЗФО курирует заместитель полномочного представителя Любовь Совершаева.

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