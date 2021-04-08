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Происшествия / Правосудие

Арбитражный суд отменил скандальную закупку мебели для детской музыкальной школы Пскова

8 апреля 2021 года, 20:06

Арбитражный суд Псковской области отменил торги на закупку мебели для детской музыкальной школы № 1 им. Н. А Римского-Корсакова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области.

Скандал с закупкой мебели для Псковской музыкальной школы № 1 произошел в начале 2020 года. Стало известно, что для учреждения приобретены стулья по 100 тысяч рублей за штуку и столы по 300 тысяч. Всего было приобретено мебели на сумму более 13 миллионов рублей.

Проверка выявила грубые нарушения законодательства о контрактной системе как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. Документы, подтверждающие изготовителя, а также сертификаты качества не были представлены. «Производители, на которых ссылались заказчики поставки мебели, отказались от авторства поставленных стульев. Кроме того, экспертиза показала, что заявленного в техзадании пуха внутри стульев нет, а есть синтетический материал», - сообщили в УФАС.

По сообщению представителей ведомства, мебель вернут поставщику: компании «Формоза ИТ». Фирма, в свою очередь, обязана вернуть деньги в бюджет. «Сейчас вполне разумно вернуть эти деньги в бюджет, приобрести стулья надлежащего качества, надлежащих производителей, безопасную мебель, которую можно использовать в детских учреждениях и оплатить только после приемки. Я очень рада такому решению и считаю, его справедливым», - заявила глава УФАС по Псковской области Ольга Милонаец.

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Комментарии

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Бабулечка
21:06 08.04.2021

Надо не стесняться ФАСу опубликовать список причастных лиц к разбазариванию денежных средств. Как индексация к пенсии, так копеечная и никаких региональных доплат, как у Собянина. А разбазарить по нацпроектам умеют.забывют, что это народные средства. Нестыдно и в ГД собраться.

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