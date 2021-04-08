Псковичей приглашают на онлайн-кинофестиваль

С 5 по 20 апреля в «Российской газете» проходит онлайн-кинофестиваль «Дубль дв@». Как сообщили «Псковской правде» в редакции издания, его главная его задача — дать хорошим фильмам новый шанс встретиться с широким зрителем. В рамках фестиваля можно будет посмотреть игровое кино, короткий метр и спектакли.

Фильмы и спектакли фестиваля будут доступны на сайте http://d2.rg.ru

бесплатно в любой точке планеты. Каждый фильм (спектакль) доступен 24 часа, смена программ — в полночь. Лучше смотреть на большом экране со стереозвуком — фильмы идут в высоком качестве.

Зрители могут оценить любой из просмотренных фильмов. Под экраном, где демонстрируется фильм, находятся 10 звездочек — это инструмент для голосования. Поставив фильму оценку, вы поможете определить лауреата Приза зрительских симпатий. Нажмите звездочку, соответствующую вашей оценке от 1 до 10. Высшая оценка — 10.

Нажав клавишу «Написать рецензию», можно поделиться своим мнением в чате. От короткой заметки до развернутого анализа. Авторы лучших рецензий будут отмечены памятными подарками.