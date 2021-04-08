Фотовыставку «Лица героев» и памятник жертвам фашистов повредили вандалы в Пскове

Пскович предположил, что панели с фотографиями, на которых изображены сотрудники Псковской городской больницы и поликлиники, Великолукской межрайонной больницы, региональных управлений МЧС России и Росгвардии, могли отправить на ремонт или их похитили

На повреждение пожаловался местный житель. Он отметил, что значительная часть стендов пропала, остальные - с дырками, в том числе в области глаз.

На площади Победы в Пскове были испорчены панели с портретами.

Еще один случай вандализма зафиксировали прохожие на Ольгинской набережной возле школы №7. Неизвестные повредили несколько гранитных плит на памятнике, который стоит на месте лазарета.

Представитель отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Пскова Леонид Гавриков сообщил, что памятник планируется ремонтировать, однако контракт на содержание воинских захоронений завершился. В настоящее время идет составление нового договора.

Также, по словам Гаврикова, подрядчик, который занимается содержанием памятника, сообщил о том, что плиты отваливаются в декабре 2020 года. «Правду мы никогда не узнаем, что с ним случилось, может, она отвалилась, кто-то мимо проходил и забрал. А может кто-то и откалывал специально», - добавил Леонид Гавриков.

Памятник был установлен на территории школы №7в 1995 году. Его построили в память о погибших жертвах «медицинских» экспериментов фашистов в лазарете, расположенном на территории нынешней Псковской областной больницы и прилегающей к ней территории. Точное число жертв не установлено. Предполагается, что в лазарете убили более 30 тысяч военнопленных, из них 900 человек расстреляли или сожгли заживо.