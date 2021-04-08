Псковская область принимает участие в разработке поправок в Градостроительный кодекс РФ

Рабочая группа занимается внесением изменений в закон Градостроительного кодекса об архитектурной деятельности, пояснил главный архитектор региона и начальником профильного Евгений Шапкин в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Руководство Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области вошло в рабочую группу при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам Шапкина, обновление закона способствует созданию архитектурно-строительного облика населенных пунктов региона.

«Принятие нового документа в рамках закона будет большой победой. Теперь застройщики и проектировщики должны будут согласовывать с Управлением архитектуры и градостроительства эскиз — архитектурный облик предполагаемого строения. Речь, в частности, идет о внешнем виде здания, его этажности, фасадах, цвете оконных переплетов, используемых отделочных материалах, благоустройстве территорий и мероприятиях по организации пространства для маломобильных групп граждан. При этом без согласования этого документа невозможно будет получить положительное заключение государственной экспертизы и Стройнадзора», — отметил главный архитектор и добавил, что предложения профильного Управления Псковской области также были одобрены Общественным советом при Совете Федерации.

Окончательный вариант закона будет представлен в Правительстве РФ.

Михаил Ведерников предложил применять эти требования на рекомендательной основе уже сейчас, особенно, если застройщик реализует проекты на ключевых для города объектах.

В ходе совещания участники также обсудили организацию подсветки на объектах культурного значения и фасадов зданий в Пскове, а также новую концепцию новогоднего убранства города.