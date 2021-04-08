Найденные в Пскове останки переданы на экспертизу

Найденные в Пскова в районе дома 10 по улице Гремячей останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
Найденные в Пскова в районе дома 10 по улице Гремячей останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
Специалисты провели археологические работы, извлекли кости, которые по предварительным данным, являются останками человека. Окончательное заключение даст экспертиза. Исследование продлится около месяца.
Кости в яме обнаружила местная жительница во время прогулки. Археологи не имеют данных о том, чтобы в районе дома 10 по улице Гремячей находилось какое-либо древнее захоронение. Однако, местные жители говорят, что при строительстве домов ранее уже находили человеческие останки.