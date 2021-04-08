Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Найденные в Пскове останки переданы на экспертизу

8 апреля 2021 года, 16:31

Найденные в Пскова в районе дома 10 по улице Гремячей останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Найденные в Пскове останки переданы на экспертизу

Специалисты провели археологические работы, извлекли кости, которые по предварительным данным, являются останками человека. Окончательное заключение даст экспертиза. Исследование продлится около месяца.

Кости в яме обнаружила местная жительница во время прогулки. Археологи не имеют данных о том, чтобы в районе дома 10 по улице Гремячей находилось какое-либо древнее захоронение. Однако, местные жители говорят, что при строительстве домов ранее уже находили человеческие останки

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По предварительным данным, найденные в Пскове кости являются останками человека
Несколько укусов клещей уже зафиксированы в Псковской области
До 3 июня все вывески в исторической части Пскова должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом
Псковская студентка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»
«Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 10 апреля
В Псковской области скончался еще один человек с COVID-19
Псковичи смогут доехать до Мурманска на поезде без пересадок
Археологи: Найденные кости, вероятно, не имеют отношения к древним захоронениям у Гремячей башни
В центре Пскова найдены останки, возможно человеческие

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района