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Происшествия / ЧП

По предварительным данным, найденные в Пскове кости являются останками человека

8 апреля 2021 года, 16:25

 По предварительным данным, кости, которые были найдены на улице Гремячей в Пскове, являются останками человека. К такому заключению пришёл выезжавший на место эксперт, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По предварительным данным, найденные в Пскове кости являются останками человека

Фото Андрея Степанова

В ведомстве отметили, что по словам местных жителей, ранее при строительстве домов на улице Гремячей уже находили человеческие останки.

В этот раз обнаружен не полный скелет, а кости из разных частей человеческого тела.

На торчащие из ямы кости обратила внимание местная жительница во время прогулки. Она обратилась в СМИ. 8 апреля на место выезжали полиция и следственная группа СУ СК.

У псковских археологов нет данных об имеющемся в этом районе древнем захоронении.

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