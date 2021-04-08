По предварительным данным, найденные в Пскове кости являются останками человека

По предварительным данным, кости, которые были найдены на улице Гремячей в Пскове, являются останками человека. К такому заключению пришёл выезжавший на место эксперт, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что по словам местных жителей, ранее при строительстве домов на улице Гремячей уже находили человеческие останки.

В этот раз обнаружен не полный скелет, а кости из разных частей человеческого тела.

На торчащие из ямы кости обратила внимание местная жительница во время прогулки. Она обратилась в СМИ. 8 апреля на место выезжали полиция и следственная группа СУ СК.

У псковских археологов нет данных об имеющемся в этом районе древнем захоронении.