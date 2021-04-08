Несколько укусов клещей уже зафиксированы в Псковской области с начала года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управлениеч Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, первый случай в 2021 году был зарегистрирован 3 апреля, что значительно позже, чем в 2020 году (19 февраля). Клещ присосался к ребенку в Дедовическом районе.

Всего по состоянию на 6 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось пять человек, из них четверо - дети.

Только одного клеща, снятого с пострадавшего, исследовали в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области». Он не был переносчиком инфекций.

В целом, показатель за неделю с 31 марта по 6 апреля ниже среднемноголетних недельных данных на 96,4%. Количество обратившихся за помощью детей также снизилось на 90,4%.

В 2021 году привито против клещевого вирусного энцефалита 801 человек, в том числе 21 ребенок.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. Удаление проводится в травматологических пунктах.

Насекомых исследуют на предмет их зараженности в Пскове и Великих Луках. Чтобы данные исследования были точные, необходимо доставить живого или погибшего клеща в герметично закрывающейся пробирке с небольшим кусочком чуть влажной ваты.