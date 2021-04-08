До 3 июня все вывески в исторической части Пскова должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом

Все вывески в исторической части Пскова до 3 июня должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Для остальной части Пскова переходный период продлится ещё год — до 2 июня 2022 года.

В пресс-службе напомнили, что с того момента, как в городе приняли дизайн-код, прошёл почти год. Этот документ регламентирует внешний вид вывесок и баннеров торговых точек, правила их оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления и другие нюансы.

Некоторые предприниматели уже заменили вывески. Для тех же, кто не сделает этого до 3 июня, предусмотрена административная ответственность. В частности, юридическим лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 100 тысяч рублей.