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Общество

До 3 июня все вывески в исторической части Пскова должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом

8 апреля 2021 года, 15:16

Все вывески в исторической части Пскова до 3 июня должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Для остальной части Пскова переходный период продлится ещё год — до 2 июня 2022 года.

В пресс-службе напомнили, что с того момента, как в городе приняли дизайн-код, прошёл почти год. Этот документ регламентирует внешний вид вывесок и баннеров торговых точек, правила их оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления и другие нюансы.

Некоторые предприниматели уже заменили вывески. Для тех же, кто не сделает этого до 3 июня, предусмотрена административная ответственность. В частности, юридическим лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 100 тысяч рублей.

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