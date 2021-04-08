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Общество / Образование

Псковская студентка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

8 апреля 2021 года, 13:46

Студентка Псковского государственного университета Елизавета Баринова участвует в окружном полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковская студентка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Фото предоставила пресс-служба администрации Псковской области

«Вне зависимости от того, кто станет победителями, хочется пожелать вам расширить географию общения, получить новые навыки, найти единомышленников. Здесь представлены практически все регионы Северо-Западного федерального округа», — отметил руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

В полуфинале конкурса, который проходит в Балтийском федеральном университете имени И. Канта, принимают участие студенты из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, из Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

«Хочется, чтобы вы объединились в профессиональное сообщество и развивались. В ходе конкурсных испытаний у вас будет возможность проявить себя, сравнить с другими участниками, вступить в открытый диалог с экспертами, у вас будет уникальная возможность пообщаться с представителями высшей школы не только своих университетов, но и других — это важно, потому что вы сможете расширить и свой кругозор, и свой круг общения», - сказал Андрей Богданцев.

Псковская студентка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Фото предоставила пресс-служба администрации Псковской области

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. В предметном тестировании большинство полуфиналистов выбрало психологию и педагогику, математику, обществознание, метапредмет, информатику и историю.

Эксперты будут оценивать психолого-педагогические компетенции и надпрофессиональные навыки. Далее будут сформированы индивидуальные рейтинги, по результатам которых будут определены студенты, которые примут участие в финале.

«Проект, который мы приветствуем сегодня, значим в федеральном масштабе. Это система социальных лифтов, которая помогает каждому, кто имеет мотивацию и соответствующие компетенции для движения вперед, находить не просто новое место в жизни, а формировать это место самостоятельно», — добавил ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта Александр Федоров.

Финалисты конкурса смогут пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах: «Артек», «Океан», «Орленок», «Смена», а также в Образовательном центре «Сириус».

Псковская студентка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Фото предоставила пресс-служба администрации Псковской области

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

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