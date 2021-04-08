Псковская студентка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

«Вне зависимости от того, кто станет победителями, хочется пожелать вам расширить географию общения, получить новые навыки, найти единомышленников. Здесь представлены практически все регионы Северо-Западного федерального округа», — отметил руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

В полуфинале конкурса, который проходит в Балтийском федеральном университете имени И. Канта, принимают участие студенты из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, из Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

«Хочется, чтобы вы объединились в профессиональное сообщество и развивались. В ходе конкурсных испытаний у вас будет возможность проявить себя, сравнить с другими участниками, вступить в открытый диалог с экспертами, у вас будет уникальная возможность пообщаться с представителями высшей школы не только своих университетов, но и других — это важно, потому что вы сможете расширить и свой кругозор, и свой круг общения», - сказал Андрей Богданцев.