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Общество / Образование

«Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 10 апреля

8 апреля 2021 года, 13:02

Псковская область примет участие в акции «Тотальный диктант». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие состоится 10 апреля. Написать диктант можно в двух форматах: очно на заявленных площадках с соблюдением всех мер безопасности или онлайн - на сайте totaldict.ru. Там будет доступна трансляция с площадок из разных часовых поясов: 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00.

«Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 10 апреля

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Пскове акция «Тотальный диктант» пройдет уже в седьмой раз. Координатором диктанта выступает команда молодежной организации «Вечевой Орден». 

Всего для псковичей доступно пять очных площадок: Joseph English School (ул. Ленина, 3), Центр науки и спорта в Спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2), Псковская областная универсальная научная библиотека и Псковский государственный университет.

Кроме того, в этом году к просветительской акции присоединятся Порхов, Невель, Печоры, Остров, Дедовичи, поселок Родина Псковского района и Великие Луки.

На все площадки Тотального диктанта обязательна регистрация

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет уже в 18-ый раз. Цель этого мероприятия - популяризация грамотности и русского языка по всему миру. Так, в 2021 году в проекте примут 60 стран.

В рамках «Тотального диктант» пройдет 17-часовой онлайн-марафон, который будут транслировать из двух студий: в Москве и в Якутске — столице диктанта 2021 года. Кроме того, участники диктанта смогут посмотреть короткометражный фильм «Обещания», который сняли по тексту диктанта. Режиссером картины - Лана Влади. 

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