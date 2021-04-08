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Происшествия

Тела двух без вести пропавших мужчин найдены в Псковской области

8 апреля 2021 года, 11:04

Тела двух без вести пропавших мужчин найдены в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 5 апреля волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт» обнаружили труп мужчины в лесу на территории Псковского района. Тело было без видимых признаков насильственной смерти.

Позже выяснилось, что это 27-летний Александр Касимов, который приехал в Псков из Нового Уренгоя. Он пропал без вести 3 марта. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти.

Еще один труп был обнаружен 2 апреля на окраине Пскова. Местный житель заметил тело и сообщил об этом в органы внутренних дел. Следов насильственной смерти на нем не было. Ведется проверка.

Впоследствии погибший был опознан как 66-летний Сергей Рясенский. Этот мужчина пропал без вести 22 ноября 2020 года. Полиция провела все необходимые мероприятия по его розыску, в том числе публиковала сообщения о пропаже в СМИ.

Всем, кто принимал участие в розыске пропавших, полиция выражает благодарность. 

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