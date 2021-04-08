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Общество / Образование

Пищеблок псковской школы №24 не прошел контроль качества

8 апреля 2021 года, 10:05

Пищеблок псковской школы №24 не прошел контроль качества, сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

Пищеблок псковской школы №24 не прошел контроль качества

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова
Пищеблок псковской школы №24 не прошел контроль качества

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

«Во многом визит был связан с первым днём работы новой кампании, выигравшей в конкурсных процедурах право оказывать услугу питания. К сожалению, опасения оправдались», - отметил заместитель главы администрации города.

По его словам, поставщику не удалось разграничить потоки школьников по времени, что повлияло на организацию учебного процесса. Также вопросы возникли и к качеству еды.

«Все недочеты были заактированы. Работа пищеблока образовательного учреждения взята на ежедневный контроль управления образования администрации Пскова», - добавил Александр Коновалов.

Пищеблок псковской школы №24 не прошел контроль качества

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

После проверяющие посетили буфет, который располагается в образовательном учреждении. Там тоже были выявлены нарушения: работник буфета был без средств индивидуальной защиты, а на прилавке оказались товары, запрещенные для продажи в школе по нормам Роспотребнадзора. Эта продукция была снята с реализации, заявил Александр Коновалов. 

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