В Псковской области свободно почти 25% коронавирусного коечного фонда, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Давайте вместе сделаем всё необходимое, чтобы держать его не ниже этого показателя», - написал глава региона.

Он также рассказал, что за сутки 7 апреля в регионе зарегистрировано еще 67 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в Псковской области зафиксировано 34 тыс. 895 случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровело 23 тыс. 937 человека, в том числе 44 – за минувшие сутки.